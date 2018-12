Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zoekt man die vrouw aanrandde op station Wijhe Vrouw aangerand in Wijhe (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

In Wijhe is vanmiddag een vrouw aangerand in de buurt van het treinstation. Vervolgens ging de dader ervandoor. De politie is op zoek naar de man, die ongeveer 35 jaar oud moet zijn.

Het gaat om een blanke man van 1.70/1.75 meter lang met een normaal postuur. De man heeft een Oost-Europees uiterlijk, kort blond haar en een opvallend grote neus. Hij droeg een beige jas met donkere strepen op de borst. Verder viel op dat de man Nederlands sprak met een buitenlands accent. Wie de man ziet of meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33