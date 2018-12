Medewerkster politie Oost-Nederland op non-actief wegens mogelijke verduistering

Een medewerkster van de politie Oost-Nederland is op non-actief gesteld, omdat ze ervan verdacht wordt in haar privé-omgeving geld te hebben verduisterd.

De politie spreekt van 'ernstig plichtsverzuim'. Het is onduidelijk hoeveel geld ze mogelijk verduisterd heeft. In opdracht van het Openbaar Ministerie loopt er een onderzoek naar haar. Tot die tijd is ze buiten functie gesteld en heeft ze geen toegang tot gebouwen en systemen van de politie.