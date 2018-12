Deel dit artikel:













Kwakkelend PEC Zwolle eindigt rampjaar met nederlaag bij VVV-Venlo Mike van Duinen (Foto: Pro Shots)

Het kalenderjaar 2018 gaat de boeken in als een inktzwart jaar voor PEC Zwolle. De club presteerde het slechtst van alle teams in het Betaald Voetbal en dat werd vrijdagavond in 'stijl' afgesloten. Op bezoek bij VVV-Venlo werd met 2-0 verloren.

Na een aftastend begin kreeg de thuisploeg een strafschop toen Van Polen een overtreding maakte op Joosten. Echter, de aanvaller van VVV stond buitenspel en daardoor werd de beslissing door de VAR teruggedraaid. Rood Boer Een kwartier later brak Joosten wederom door en ditmaal trok de uitgekomen Boer aan de noodrem. De doelman moest met rood vertrekken en de toegekende strafschop werd uiteindelijk door Susic achter de ingevallen Van der Hart geschoten: 1-0. Joosten beslist wedstrijd Met een man minder werd het er niet makkelijker op voor de geplaagde Zwollenaren en na rust kon de ploeg van interm-trainer Gert Peter de Gunst dan ook geen vuist maken om de gelijkmaker te forceren. Halverwege de tweede helft leek de wedstrijd definitief gespeeld toen de thuisploeg op 2-0 kwam. Met een benutte vrije trap bracht Joosten PEC dieper in de problemen. Het verzet van de bezoekers was vervolgens gebroken en daardoor bloedde de wedstrijd langzaam dood. Het bleef bij 2-0 in De Koel. VVV-Venlo - PEC Zwolle 2-0 1-0 Susic (28/strafschop) 2-0 Joosten (67) Arbiter: Kooij Geel: Flemming, Linthorst, Ehizibue, Röseler Rood: Boer (PEC Zwolle/27) VVV-Venlo: Van Crooy; Rutten (Dekker/74), Promes, Röseler, Kum; Linthorst, Opoku, Susic, Joosten (Samuelson/93), Mlapa, Grot. PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Van den Berg, Van Polen, Paal; Dekker, Flemming (Elbers/67), Leemans; Namli (Van der Hart/28), Van Duinen, Van Crooij. Bekijk hier alle uitslagen, het programma en de stand in de eredivisie en hier de statistieken van de spelers van PEC Zwolle na vanavond.