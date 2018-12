Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jelle Klaasen verrassend uitgeschakeld in tweede ronde op WK Darts Jelle Klaasen (Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

Voor Jelle Klaasen zit het WK darts erop. Nadat hij in de eerste ronde vrij was, verloor de darter uit Goor in de tweede ronde verrassend van de Engelse Keegan Brown: 3-1.

Klaasen maakte het zichzelf in de eerste set onnodig moeilijk, maar wist deze uiteindelijk wel te grijpen. The Cobra presteerde echter ondermaats en liet Brown terug in de wedstrijd komen. Klaasen kreeg zijn gemiddelde niet boven de 80 en zag Brown ook de daaropvolgende sets pakken, waarna uitschakeling voor Klaasen een feit was. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33