Interim-trainer De Gunst na nederlaag: "Gewoon een kloteavond"

PEC Zwolle kon het tij vrijdagavond niet keren op bezoek bij VVV-Venlo. De ploeg ging met 2-0 onderuit en gaat met een sober gevoel de feestdagen tegemoet. Interim-trainer Gert Peter De Gunst had zijn eerste wedstrijd op de bank bij de Zwollenaren anders voorgesteld.

Toch zag De Gunst nog lichtpuntjes. "Je hoopt dat je met een resultaat en een goed gevoel hier weggaat. Het resultaat hebben we niet gehaald, maar het goede gevoel, misschien is dat raar, maar als je ziet hoe ze met z'n tienen gevochten hebben. Dat geeft me wel een goed gevoel", betoogt hij.

Kloteavond

"Je moet altijd met elf proberen te blijven staan, dan hadden we er echt een wedstrijd van gemaakt want daar zag het ook naar uit. Dat is niet gelukt dus dan is het gewoon een kloteavond", aldus de interim-trainer.