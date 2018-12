Zekhnini geniet van treffer tegen NEC: "Weet dat ik sneller ben dan vrijwel iedereen"

Rafik Zekhnini was tegen NEC één van de betere spelers aan de zijde van FC Twente. Onder meer door een treffer van de Noorse dribbelaar zegevierden de Enschedeërs in de eigen Grolsch Veste met 2-0.

NEC-aanvaller Brahim Darri riep Zekhnini uit tot Man of the Match. "Dat is leuk om te horen, maar mij doet zoiets weinig. Ik wil belangrijk zijn voor het team en graag winnen. Dat is vandaag gelukt. We hebben met gevochten met z'n allen en de drie punten in huis gehouden", vertelt Zekhnini na afloop.

Snelheid

De vleugelaanvaller opende na een half uur de score met een heerlijke solo. "Het ging lekker. Ik heb van verschillende mensen gehoord dat ik een goede wedstrijd speelde. Daar ben ik blij mee. Het was een goede counter waarin ik mijn snelheid kon gebruiken. Ik ben maar gewoon gaan rennen met de bal, want ik weet dat ik sneller ben dan vrijwel iedereen."

Pusic

Zekhnini hoopt deze lijn in 2019 door trekken. "Ik ben blij met de speeltijd die ik krijg van Marino (Pusic, red.). Tijdens de trainingen probeer ik mijzelf te laten zien en beter te worden. Ik hoop dat ik elke wedstrijd kan spelen zoals vandaag. Dat is belangrijk als je hogerop wil", vervolgt hij.



Feestdagen

Maar eerst is het tijd voor een korte break. De feestdagen staan voor de deur. "Ik ga met mijn familie naar Marokko om Kerstmis te vieren. Daar ga ik drie à vier dagen relaxen, maar daarna moet ik wel weer trainen. Als ik alleen maar relax ben ik moe wanneer ik terugkom. Het is een vakantie, maar er moet wel getraind worden", aldus Zekhnini.