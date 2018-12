Langedijk tempert verwachtingen: "Blijven met beide benen op de grond"

Go Ahead Eagles zal volgende week met een tevreden gevoel aan het kerstdiner zitten. De Deventenaren besloten de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft met een zege bij RKC Waalwijk (1-3). Aanvaller Pieter Langedijk was tevreden, maar wil nog niet teveel naar de stand kijken.

"Het is leuk dat we morgen 'Herbstmeister' kunnen worden, maar daar hebben we niet zo heel veel aan. Als we het einde van het jaar daar staan, vind ik beter dan dat we er nu staan", vertelde hij na afloop. "Het zou leuk zijn als we het uiteindelijk halen, maar iedereen weet wat onze doelstelling is en we blijven gewoon met beide benen op de grond. We doen elke wedstrijd ons best en dan zien we wel waar we het einde van het seizoen staan."