Keukenbrand in Enter geblust Brand in woning Enter (Foto: News United / Jan Willem Kleinhorstman)

Een woning in Enter heeft vanmiddag in brand gestaan. De brand woedde in de keuken, de brandweer heeft de vlammen gedoofd.

De bewoonster heeft rook ingeademd, maar hoeft niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer ventileert de woonboerderij, waarna de vrouw weer haar huis in kan. Twee jongens zagen rook uit de woning komen en namen er poolshoogte. Omdat zij door de rook niets konden zien, is de buurvrouw gealarmeerd. Zij heeft de hulpdiensten ingeschakeld.