Volleybalsters Eurosped in vijf sets langs Talentteam Papendal

De volleybalsters van Eurosped hebben het laatste duel van het kalenderjaar winnend afgesloten. Talentteam Papendal weerde zich kranig tegen de ploeg uit Vroomshoop, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven: 2-3.

Door de overwinning blijft Eurosped meedraaien in de top van de eredivisie. De formatie van Jan Berendsen staat tweede achter koploper Sliedrecht Sport.

In Arnhem was Eurosped de bovenliggende partij in de eerste set, die eenvoudig werd gewonnen: 15-25. Daarna bood Talentteam beter tegenstand en werd de stand gelijk getrokken na een spannende tweede set, 25-22. Doordat de bezoekers de derde set naar zich toe te trokken (23-25) en Talentteam de vierde set won (25-22), moest een vijfde set voor de beslissing zorgen. Daarin wist Eurosped een vroege voorsprong te nemen en die werd uiteindelijk niet meer uit handen gegeven: 13-15.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de eredivisie.