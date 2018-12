Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scooterrijder naar ziekenhuis na botsing met auto in Westerhaar De scooter is fors beschadigd (Foto: News United / Emiel Geerding) De scooterrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht (Foto: News United / Emiel Geerding)

Een auto en scooter zijn vanmiddag in Westerhaar-Vriezenveensewijk met elkaar in aanrijding gekomen. Door de klap viel de scooterrijder op de voorruit van de wagen. De bestuurder van de brommer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Hoofdweg. Volgens een getuige wilde de automobilist afslaan en zag deze de scooter over het hoofd. De scooter is fors beschadigd door de knal, de brokstukken liggen verspreid over de weg en stoep. De auto liep blikschade en een gebarsten voorruit op. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33