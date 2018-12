Deel dit artikel:













Schuur in Punthorst in vlammen op Schuurbrand in Punthorst (Foto: Persbureau Meter)

Aan de Vriescheweg in Punthorst is vanavond een schuur afgebrand. De brandweer schaalde direct op rukte met meerdere wagens uit. De brand in de schuur was snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak is niets bekend en het is eveneens onduidelijk of er asbest is vrij gekomen.