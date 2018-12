Topvolleybal Zwolle kan niet verrassen tegen koploper, Set-Up rolt Alterno op

Topvolleybal Zwolle heeft in de eredivisie niet voor een verrassing kunnen zorgen. In het eigen Landstede Sportcentrum was koploper Lycurgus een maatje te groot: 0-3.

Het klasseverschil was vooral in de eerste set duidelijk, want daarin kwam Zwolle er niet aan te pas (11-25). In het vervolg kwamen de gastheren beter in de wedstrijd, maar uiteindelijk ging ook de tweede set naar Lycurgus: 18-25. In het derde bedrijf wist de thuisploeg het tij niet meer te keren (18-25) en daardoor gaat Zwolle als hekkensluiter de winterstop in.

Set-Up kleineert Alterno

In de eredivisie vrouwen heeft Set-Up'65 de jaargang wél goed afgesloten. De ploeg uit Ootmarsum was in eigen huis oppermachtig tegen Alterno. Met de setstanden 25-10, 25-6 en 25-15 werden de bezoekers uit Apeldoorn vakkundig opgerold. Set-Up staat vijfde in de eredivisie. Eerder vandaag wist ook Eurosped het laatste duel van 2018 te winnen.

