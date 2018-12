Heracles Almelo boekt bij Excelsior tweede uitzege van het seizoen

Heracles Almelo gaat met een goed gevoel het nieuwe jaar in. In Rotterdam wist de formatie van Frank Wormuth Excelsior met 3-0 te verslaan en daardoor pakten de Almeloërs voor de tweede keer dit seizoen drie punten op vreemde bodem.

Bij Heracles mocht Van Nieff zijn opwachting maken in de basiself en verving daarmee de geschorste Drost. Droste stond ook aan de aftrap in plaats van de zieke Breukers en Van den Buijs kreeg weer de voorkeur boven Sama.

Kansen Omarsson

In de eerste helft hadden de Almeloërs de overhand, maar door persoonlijke fouten kreeg Excelsior aanvankelijk de grootste kansen. Na een slippertje van Van den Buijs miste Omarsson oog-in-oog met doelman Blaswich. Daarna kreeg diezelfde Omarsson nog twee goede mogelijkheden, maar faalde in de afronding. Ook Heracles deed van zich spreken via Duarte, maar op aangeven van Peterson schoot hij van dichtbij over.

Swingende Kuwas

Tien minuten voor rust kwamen de Heraclieden op voorsprong via Peterson, die na een steekpass van Kuwas doelman Damen omspeelde en vakkundig de 0-1 binnen schoof. Vlak voor rust zat Heracles op rozen toen Kuwas, na een fraaie combinatie met Duarte, voor de 0-2 zorgde.

Osman beslist wedstrijd

Na rust bleef Heracles de betere partij en dat resulteerde in voldoende kansen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Osman, Duarte en Merkel konden het lot van Excelsior bezegelen, maar wisten het net in kansrijke positie niet te vinden. Halverwege de tweede helft was het wel raak. Na een voorzet van de uitblinkende Kuwas kon Osman de 0-3 binnen schieten. Daarna konden de bezoekers de wedstrijd rustig uitspelen en zo werd voor de tweede keer dit seizoen een wedstrijd buitenshuis gewonnen.

Excelsior - Heracles Almelo 0-3

0-1 Peterson (35)

0-2 Kuwas (43)

0-3 Osman (66)

Arbiter: Bax

Geel: Peterson, Mattheij

Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Haspolat (Edwards/64), Messaoud, Koolwijk; Mahmudov (El Hamdaoui/64), Ómarsson, Bruins.

Heracles Almelo: Blaswich; Droste, Rossmann, Van den Buijs, Van Hintum; Osman (van de Berg/82), Van Nieff, Merkel; Duarte (Dos Santos/89), Kuwas, Peterson (Van der Water/83).

