Regio Zwolle Volleybal geeft zege weg, Apollo 8 kansloos bij Sliedrecht Sport

In de eredivisie hebben de volleybaldames van Regio Zwolle een overwinning door de vingers laten glippen. In eigen huis stond het 2-0 voor tegen FAST, maar werd uiteindelijk toch verloren: 2-3.

In eerste instantie leek er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, want de eerste set werd eenvoudig binnen gesleept: 25-13. Ook in de tweede set was er niets aan de hand en werd FAST volledig overklast, 25-9. Daarna waren de rollen omgedraaid en brachten de bezoekers de spanning terug door de derde set te winnen (21-25). Ook de vierde set ging naar FAST (18-25). In de beslissende set maakten de gasten de comeback compleet door de zege binnen te halen met 13-15.

Apollo 8 kan niet stunten

Apollo 8 leed ook een nederlaag. Op bezoek bij hoogvlieger Sliedrecht Sport werd uiteindelijk kansloos met 3-0 verloren. Setstanden: 25-15, 25-18, 25-15. Door de nederlaag gaat de ploeg uit Borne als de nummer zeven de winterstop in.

