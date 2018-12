Wormuth redelijk tevreden over eerste seizoenshelft: "Een 6,5 op het rapport"

Frank Wormuth was een tevreden man na afloop van de gewonnen uitwedstrijd bij Excelsior (0-3). De oefenmeester van Heracles Almelo vond de tweede uitzege van het seizoen dan ook meer dan verdiend.

Toch had het volgens Wormuth ook mis kunnen gaan. "In het begin gaven we kansen weg door onze eigen fouten. Maar Janis (Blaswich, red.) redde een aantal keer uitstekend en daardoor bleven we in de wedstrijd. Daarna kwamen we rustig in de wedstrijd en van tevoren zei ik tegen de jongens dat ze slim moesten zijn. Dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan", vertelde de trainer trots.

"26 punten is goed"

"Als je de gehele wedstrijd in ogenschouw neemt hebben we meer kansen gehad en daardoor was de overwinning verdiend", vervolgt hij. "We hebben 26 punten behaald in de eerste seizoenshelft en dat is goed. Dat puntenaantal laat zien hoe goed we zijn op dit moment." Wormuth geeft zijn ploeg een 6,5 als cijfer voor de eerste seizoenshelft.