Vrouw aangerand bij station in Wijhe Politie zoekt getuigen aanranding Wijhe (Foto: RTV Oost)

In de buurt van het station in Wijhe is gistermiddag een vrouw aangerand. Ze werd door een onbekende man van achteren vastgepakt.

De politie is op zoek naar de man of mensen die iets van het voorval gezien hebben. Het gaat om een blanke man van ongeveer 35 jaar oud. Hij is 1,70m-1,75m lang en heeft een normaal postuur. De man heeft een grote neus en donkerblond kort haar. De aanrander heeft een Oost-Europees uiterlijk en sprak Nederlands met een buitenlands accent. Hij droeg een beige jas met donkere strepen. De politie vraagt mensen die man zien te bellen met 112. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33