Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbraakgolf teistert Vriezenveen: in negen uur tijd zeker negen woninginbraken In negen uur tijd is bij negen woningen ingebroken (Foto: RTV Oost)

Inbrekers hebben gisteren in Vriezenveen flink huisgehouden. In negen uur tijd is er bij zeker negen woningen, allemaal in dezelfde wijk, ingebroken. Dat gebeurde in de middag en avond.

Aan de straat De Kievit was het zelfs vier keer raak. Ook bij een woning aan de Nachtegaal, Vondelstraat, Almeloseweg en twee huizen aan de Garvesingel zijn de dieven binnen geweest. Alle woningen zijn doorzocht en er zijn meerdere spullen gestolen. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden. Ook wordt er forensisch onderzoek gedaan. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33