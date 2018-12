Niels (6) uit Hasselt haalt ruim 4.000 euro op tegen stofwisselingsziekte

De zesjarige Niels Buter uit Hasselt heeft 4.050 euro opgehaald met zijn ingezamelde flessen. Het geld moet bijdragen aan het ontwikkelen van een medicijn tegen een stofwisselingsziekte, een ziekte waar het jongetje én zijn tweelingzusjes aan lijden.

De flesseninzamelingsactie van Niels en zijn broertje Jos overtrof alle verwachtingen. Behalve flessen en bierkratten doneerden inwoners uit de gemeente Zwartewaterland geld en kwamen ze met activiteiten om nog meer geld in te zamelen. Ook het bedrijfsleven heeft zich achter de inzamelingsactie geschaard. De opbrengst gaat naar Stichting Energy4all.

Zwartewaterland Helpt

Niels, inmiddels de held van Zwartewaterland, kwam door Stichting Zwartewaterland Helpt op het idee om de actie te starten. De stichting houdt jaarlijks aan het einde van het jaar een driedaagse radiomarathon voor een goed doel. Dit jaar dus voor Stichting Energy4All. Deze stichting zet zich in voor medicijnonderzoek voor energiestofwisselingsziekten.

Ziekenhuisopname

"Niels en zijn tweelingzusjes hebben een stofwisselingsziekte. Een onbekende variant", verteld tante Thera van Eijnsbergen eerder. "Een behandeling of medicijnen zijn er niet. Door heel regelmatig te eten lukt het ze de symptomen van de ziekte te onderdrukken."

Zo nu en dan steekt de ziekte toch de kop op. De kinderen krijgen dan griepachtige klachten. Soms zijn de klachten zo erg dat een opname in het ziekenhuis nodig is. Vlak voor de start van de flesseninzamelingsactie was dat bijvoorbeeld zo. Niels en zijn twee zusjes van anderhalf jaar oud lagen alle drie enkele dagen in het ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer beter met ze.

Totaalbedrag

De radiomarathon van 65 uur heeft in totaal ruim 33.000 euro opgebracht. Het volledige bedrag gaat naar Energy4all.