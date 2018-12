Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











In beeld: Kerst met Ballen Kerst met Ballen (Foto: Marita Steggink) Kerst met Ballen (Foto: Marita Steggink) Kerst met Ballen (Foto: Marita Steggink)

Een waar kerstfeestje in het nieuwe Metropool in Enschede. Zaterdag vond daar 'Kerst met Ballen, de festival editie', plaats, georganiseerd door de band ENorm. Op drie podia traden onder andere Highway 61, The Billy Bops en Gert Valk op. Fotograaf Marita Steggink was erbij en maakte foto's.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33