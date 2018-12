Deel dit artikel:













Landstede Basketbal ook in competitie simpel langs Aris Leeuwarden Sherron Dorsey-Walker (Foto: Sportfoto-oost)

Landstede Basketbal heeft voor de tweede keer binnen een paar dagen gewonnen van Aris Leeuwarden. Na de bekerzege in Friesland van dinsdag, werd het in Zwolle in de competitie 82-54.

De standen waren 23-12, 42-26, 66-40 en dus 82-54. Daarmee sluit Landstede een uitstekende eerste seizoenshelft af met een overwinning. Het verloor slechts één keer en staat met 30 punten uit 16 wedstrijden aan kop. ZZ Leiden staat in verliespunten gelijk, maar speelde door Europese verplichtingen vier duels minder.