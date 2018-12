Heracles-aanvaller Kristoffer Peterson Overijssels topscorer 2018

Heracles Almelo-aanvaller Kristoffer Peterson is Overijsselse topscorer geworden over het kalenderjaar 2018.

De Zweed maakte in totaal 14 treffers. Vier in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen en dit seizoen staat de teller al op tien. Hieronder een overzicht van de topscorers, waarbij opvalt dat geen enkele speler van Zwolle in de lijst staat. Zij maakten niet meer dan vier treffers.

Kristoffer Peterson 14 Tom Boere 10 Brandley Kuwas 8 Vincent Vermeij 7 Adrian Dalmau 6 Thomas Verheydt 6 Richard van der Venne 6 Peet Bijen 5 Aitor Cantalapiedra 5 Jaroslav Navratil 5 Jari Oosterwijk 5