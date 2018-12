Aantal baby's in eenoudergezinnen geboren neemt toe, Enschede koploper in Overijssel

Steeds meer baby's worden in eenoudergezinnen geboren. In 2000 werden 6 op de 100 baby's in een eenoudergezin geboren, in 2015 was dat percentage ruim 7 op de 100 en vorig jaar dus 9 op de 100 baby's. Eenoudergezinnen komen het meeste voor in de Randstad. Rotterdam, Amsterdam en Almere voeren de ranglijst aan.

Veruit de meeste baby's worden in een gezin met twee ouders geboren. Die ouders zijn wel minder vaak getrouwd. Tot het midden van de jaren zeventig werden bijna alle baby's nog geboren bij een getrouwde moeder. Zo is in Staphorst meer dan 95 procent van de moeders van pasgeboren baby's getrouwd.

Baby's in eenoudergezinnen (Foto: CBS) Fotograaf: CBS Baby\'s in eenoudergezinnen