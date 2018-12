Sallandse editie Alpe d'HuZes stopt; 'de chemie is er niet meer'

Na tien edities is er een einde gekomen aan de Sallandse versie van de Alpe d’HuZes. Eén van de redenen is het tegenvallend aantal deelnemers van afgelopen jaar.

Met de fietstocht werd geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding.

Meerdere redenen

De organisatie heeft om meerdere redenen besloten te stoppen met fietstocht. "Een aantal vrijwilligers is gestopt en het aantal deelnemers liep ook achteruit", vertelt Andre Roelofs van de Salland d'HuZes. "Het evenement groeide niet meer. De chemie is er niet meer."

Volgens Roelofs nam het aantal deelnemers onder andere af door de route. "Ieder jaar reden we hetzelfde rondje van veertien kilometer. We merkten dat de fietsers de tocht saai begonnen te vinden, maar deze route is volgens ons een replica van de echte goededoelenrit naar de top van de Franse Alpe d'Huez."

Moeilijke beslissing

De beslissing om te stoppen met de fietstocht was moeilijk. "We hebben dit tien jaar lang met volle overtuiging gedaan. We hopen in de toekomst een nieuw initiatief op te starten onder dezelfde naam."