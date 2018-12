In beeld: Kerst in Oud Kampen

Enkele tienduizenden bezoekers bezochten - zelfs tijdens de regen van afgelopen weekend - Kerst in Oud-Kampen. Dit jaar is alweer de 19e editie van het nostalgische weekend dat elk jaar plaatsvindt.

Huiskamers en stegen in een gedeelte van de binnenstad krijgen een betoverend uiterlijk: verschillende koren zingen bijna op elke straathoek, in huiskamers zie je een familie spelletjes spelen en alles is feestelijk verlicht. Fotograaf Peter de Haan heeft er een mooie fotoserie over gemaakt.

Kortom, je kijkt je ogen uit! Heb je het weekend net gemist of wil herinneringen opdoen aan dit weekend? Bekijk dan hieronder de foto's!