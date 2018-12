Gynaceoloog Akeel Alhafidh: "Elke geboorte is een bijzonder moment"

Akeel Alhafidh staat als gynaecoloog aan het begin van nieuw leven. “Altijd weer een bijzonder moment,” vertelt de arts, die oorspronkelijk uit Irak komt.

Nadat hij een vijand van het regiem van Saddam Hussein medische bijstand had verleend, moest hij vluchten uit Bagdad. Zijn zoektocht naar een veilig land bracht hem onder meer naar Jemen. Daar hielp hij bij een bevalling van een vrouw, in een schuur. Een koe keek toe... De vergelijking met de omstandigheden waaronder Jezus werd geboren, is snel gemaakt.

ZGT Overzee

In 1996 kreeg hij in Nederland asiel. Hij bekwaamde zich verder als gynaecoloog en werkt nu in het ZGT. Zijn inzet voor ZGT Overzee brengt hem nog regelmatig terug in het land waar hij oorspronkelijk vandaan komt.

