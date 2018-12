Kerstmiddag Hengelo: drie uur in de rij met een biertje erbij

Voordat je in de rij kan gaan staan moet je eerst je jas inleveren bij een garderobe, waardoor je in een t-shirtje in de rij staat. "Het is een beetje koud, maar met de alcohol op valt dat wel mee."

Verslaggever Jaap Even in Hengelo

Liters bier

Ook in de rij kan je al je biertje bestellen. Een jongeman weet verslaggever Jaap Even haarfijn te vertellen welk doel hij stelt. "Ik heb er nu vijf op, ik denk dat ik eindig op zo'n veertig biertjes."

Om het lange wachten wat te verzachten deelt het personeel van de kroeg wat flesjes Flügel uit.

Handhaving

Verspreid over de stad lopen, naast politiemensen, ook mensen met gele hesjes. De handhavers. "Wij kijken of alles een beetje goed gaat. En als er mensen echt heel opzichtig dronken zijn, maken we een praatje met ze. Als dat nog lukt althans."

Ook zijn de horecazaken bezocht om ter controleren of de vergunning wordt nageleefd. "Of de nooduitgangen wel vrij zijn, dat soort dingen. Maar over het algemeen is het allemaal prima voor elkaar, hoor."

Kerstmiddag in Hengelo gaat officieel nog tot 20.00 uur door.

Verslaggever Jaap Even in gesprek met enkele handhavers