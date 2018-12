FC Twente op woensdag in actie in KNVB-beker, duel met Almere verplaatst (Foto: RTV Oost)

FC Twente speelt het KNVB-beker duel tegen Willem II op woensdag 23 januari. De aftrap is dan om 18:30 uur.

De competitiewedstrijd tegen Almere City FC is hierom verplaatst. Dit uitduel wordt een dag later gespeeld, op zaterdag 26 januari om 19.45 uur.

Duel PEC Zwolle ook verplaatst

De competitiewedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle is ook verplaatst. De wedstrijd in Amsterdam gaat van zondagmiddag naar zaterdagavond 18:30 uur. Dit komt door de Champions League-wedstrijd van de Amsterdammers tegen Real Madrid een paar dagen later.