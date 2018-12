Willem Hoevers verloor kind door vuurwerkbom: "Oud en nieuw is nog steeds moeilijk"

Voor veel mensen is oud en nieuw een feestelijke gebeurtenis. Voor Willem Hoevers uit Oldenzaal is het vooral een periode van verdriet en verlies. Op 1 januari 2003 verloor zijn zoon het leven na het afsteken van illegaal vuurwerk.

Ingo (29) was een handige jongen en had voor een vriend een lanceerbuis voor illegale mortierbommen gemaakt. Als dank kreeg Ingo zelf ook vier mortierbommen. In de nacht van 2002 op 2003 ging het bij het afsteken van de derde bom gruwelijk mis.

Wereld stort in

Willem Hoevers kreeg om 00.11 uur een telefoontje van z'n schoonzoon. "Ingo had een mortierbom in een buis gestopt en wilde hem aansteken. Op hetzelfde moment ging er een honderdduizend klapper af en sprong er een vonk in zijn buis. De bom ontplofte vol in z'n gezicht, hij was op slag dood. M'n wereld stortte in."

Oud en nieuw

Voor Hoevers is oud en nieuw sindsdien een moeilijke periode. "In de beginjaren zaten m'n vrouw en ik in het donker op de bank en gingen meteen na twaalf uur naar bed. We vieren het nog steeds niet, maar zitten nu weleens met vrienden bij elkaar."

Boek

Willem Hoevers was lange tijd verzorger bij Heracles Almelo en is mede-oprichter van Stichting Kans voor een Kind. Hij geeft lezingen en helpt op het roc kwetsbare jongeren. In z'n Oldenzaalse huis werkt hij aan een boek over zijn leven en Ingo. "Hoeveel ouders weten wat hun kind rond oud en nieuw uitspookt in de schuur. Al is het maar een gezin dat ik kan behoeden voor ellende, daarvoor doe ik het, en natuurlijk voor Ingo; hij mag nooit worden vergeten."