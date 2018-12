Wierdenaar Thomas Bruns naar FC Groningen

Wierdenaar en oud-Heraclied Thomas Bruns gaat FC Groningen na de winterstop versterken. De 26-jarige aanvallende middenvelder komt over van Vitesse.

Bruns is blij dat het alsnog, na de mislukte poging deze zomer, tot een overgang naar FC Groningen is gekomen. "Je hikt er toch een beetje tegenaan om een keuze te maken. Dan is het fijn als het rond is en alles geregeld is. Nu staat alleen de medische keuring een transfer nog in de weg", zegt de middenvelder tegen RTV Noord.

Bel Hassani

Ook oud-Heraclied Iliass Bel Hassani gaat naar FC Groningen. Hij komt op huurbasis over van AZ. De club uit het noorden heeft ook een optie tot koop bedongen in de deal.