Drukte op Canadese Begraafplaats in Holten om gesneuvelde soldaten te herdenken

In Holten vonden 1394 Canadezen hun laatste rustplaats. Scholieren plaatsen bij elk graf een lichtje. "Ik doe dit om de soldaten te herdenken", vertelt een jonge bezoeker. "Dankzij hen zijn wij nu een vrij land", doelt de jongen op de gesneuvelde mannen terwijl hij een kaarsje aansteekt.

De traditie kreeg onlangs via een video ook veel aandacht in Canada. "Het is de vraag waar het meer leeft. Hier, in Nederland, of in Canada", zegt Marc Fraser, voorzitter van Stichting Viering Nationale Feestdagen (SVNF). "Ik denk dat het in beide landen heel erg leeft. Bij oud én jong, iedereen is hier aanwezig. Dat maakt het zo bijzonder."

Verslaggever Bart Kieft bij de herdenking op de Canadese Begraafplaats in Holten