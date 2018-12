Bizarre details zorgfraude: 703 casinobezoeken en borstvergroting

Bij het in opspraak geraakte zorgbureau Victorie in Almelo is voor tonnen aan subsidies verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek door de sociale recherche. De directeur zou zorggeld hebben gebruikt om cliënten te fêteren, onder meer met een Louis Vuitton-tasje en ze zou zelfs een borstvergroting hebben betaald. Ook heeft ze honderden keren een casino bezocht, mogelijk met zorggeld.

Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat in het bezit is van RTV Oost. Bij Victorie worden met name probleemjongeren begeleid.



Diepgravend onderzoek

De sociale recherche concludeert na diepgravend onderzoek dat “B. zichzelf behoorlijke grote geldsommen (lees: zorggeld) heeft toegekend”. Daarbij werd er binnen diverse bv’s met forse geldstromen geschoven. Zo leende Victorie Hulp en Dienstverlening in totaal 610.281 euro aan de NJB Group, de persoonlijke bv van B.

Verder leende B. bijna 2,5 ton van Victorie en deed ditzelfde Victorie een pensioenstorting van ruim 1,5 ton aan B. in de vorm van een lijfrentepolis. De directeur liet zichzelf over 2016 een managementloon uitbetalen van 1,6 ton (op een totale begroting van circa 6 ton).

Voor het vastgoed was er een aparte bv, Defy Beheer, opgezet waarvan Victorie de panden voor de cliënten beheerde. Deze bv werd gerund door de zoon van B.

Borstvergroting

Het rapport staat vol bizarre details. Zo zou de directeur cliënten voor zich hebben weten te winnen met allerlei cadeaus. Behalve dure trainingspakken en sportschoenen ging het onder meer om een Louis Vuitton-tas. Er zou zelfs een borstvergroting door Victorie zijn betaald, zo verklaren cliënten en medewerkers van Victorie in de verhoren tegenover de sociale recherche.





Ook blijkt directeur B. niet aan de beroepseisen te voldoen. Zo achterhaalde de sociale recherche dat ze een Iraakse opleiding heeft gevolgd die in Nederland gelijkstaat aan havo-niveau. Ook liet ze ooit een tattoo op haar onderbeen zetten door een cliënt, iets wat ze aan de sociaal rechercheurs liet zien.

Analyse casinobezoekjes

De sociale recherche heeft met name het casinobezoek van de directeur minutieus onderzocht. Aan de hand van een analyse van de bezoekerslijsten van Holland Casino hebben de rechercheurs achterhaald dat de directeur tussen 7 december 2014 en 25 april 2018 in totaal 703 keer het casino heeft bezocht.

Zoals RTV Oost eerder berichtte, ging ze ook met een cliënt naar het casino, iets wat in strijd is met de gedragscode voor hulpverleners. Uit dezelfde analyse blijkt dat ze 115 keer met dezelfde cliënt naar het casino ging en een handvol keren met een vrouwelijke cliënt.



B. gaf dit eerder al toe tegenover RTV Oost, maar zei dat ze de cliënt slechts enkele keren bij toeval was tegengekomen. Omdat Twente zo klein is, luidde haar verklaring. Uit onderzoek blijkt dat de twee ook drie keer gelijktijdig (“op de minuut nauwkeurig”, aldus de sociale recherche) in het casino in Utrecht waren. Het gezamenlijke casinobezoek zou nodig zijn omdat de cliënt “meer structuur moest krijgen in dag- en nachtritme”.

Grote bedragen

B. werd door de beveiliging van Holland Casino in het kader van de zogenoemde controle WTF (witwassen, terrorisme, fraude) aangesproken op haar veelvuldige bezoekjes en de grote sommen geld waarmee ze gokte.

Volgens de beveiliging van Holland Casino Enschede heeft B. daarop verklaard dat ze “directeur is van een zorginstelling en daardoor de beschikking had over grote geldsommen”. Die verklaring was vervolgens aanleiding een casinoverbod tegen haar op te leggen. Dat ging medio 2018 in.

'Gokverslaafd'

Medewerkers en cliënten van Victorie verklaarden tijdens de verhoren tegenover de sociale recherche dat B. gokverslaafd was. B. ontkende dit eerder tegenover RTV Oost.



De vroegere huisaccountant deed tijdens de verhoren een boekje open en zegt dat B. dit tegenover hem verklaard heeft. Hij weigerde zijn handtekening te zetten omdat er volgens hem sprake was van fraude met subsidies. “Zorggeld dat door burgers wordt betaald, dat ik moest ‘omzeilen’."

Uren 'zoek'

Uit het onderzoek blijkt verder dat er alleen al over 2017 en 2018 (tot en met september) ruim 2000 zorguren ‘zoek’ zijn: deze uren zijn wel gedeclareerd bij de gemeente en het Zorgkantoor, maar niet terug te vinden in de administratie.



De sociale recherche doet de aanbeveling aan de gemeente Almelo om ten onrechte geïncasseerde zorggelden terug te vorderen. Samen met de officier van justitie wordt nu bekeken of er proces-verbaal wordt opgemaakt wegens valsheid in geschrifte.



Verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo zegt het rapport te hebben gelezen, maar inhoudelijk nog niet te willen reageren: “Omdat ik juridisch uiterst zorgvuldig te werk wil gaan. Maar we hebben stap A gezet, we gaan nu ook stap B zetten. We laten hier geen gras over groeien.”