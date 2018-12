Tobias Sybesma Foundation in Zwolle vraagt aandacht voor hersenstamkanker

In 2019 zullen we veel gaan horen van de Tobias Sybesma Foundation. Een Zwolse stichting die tot doel heeft om meer onderzoek te doen naar hersenstamkanker. Dat was de wens van Tobias Sybesma, die op 31 juli van dit jaar stierf aan deze ziekte. Tobias werd twaalf jaar.

Deze vorm van kanker is zeer zeldzaam, ongeneeslijk en komt hoofdzakelijk voor bij kinderen. Tobias werd in oktober van 2017 ziek. In november werd hij twaalf jaar. Het leek erop dat hij zijn verjaardag niet zou halen. Maar tegen de verwachting van artsen in knapte hij weer iets op en wist zijn leven te verlengen.

Tobias kreeg in november 2017 landelijke bekendheid toen hij 40.000 kaarten kreeg. De voorzitter van zijn volleybalclub deed via Facebook een oproep aan de leden om hem voor zijn verjaardag een kaart te sturen. Dit bericht werd zo vaak gedeeld dat de regionale en landelijke media daarover berichtten. Het gevolg was dat heel veel mensen hem een kaart gingen sturen.

Droom

De droom van Tobias was om prof-volleyballer te worden. Die droom viel door zijn ziekte in duigen. Maar er ontstond ook een nieuwe droom. Er zou geen kind meer moeten sterven aan de ziekte die hij had. Daarom is er veel geld nodig voor onderzoek naar hersenstamkanker. De stichting werd nog voor zijn overlijden opgericht. Zijn vader is voorzitter.

Hij zet diverse acties op touw om geld op te halen. Zo zijn er geregeld loterijen bij volleybalclubs. Maar in 2019 zullen ook andere acties worden georganiseerd. Welke dat zijn kon Reitse Sybesma nog niet zeggen. Wat er in elk geval gaat gebeuren is een campagne om aandacht te vragen voor de ziekte en voor de stichting.