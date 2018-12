PEC Zwolle alleen met Jaap Stam in gesprek

PEC Zwolle hoopt binnen een week Jaap Stam te kunnen presenteren als nieuwe hoofdtrainer. Voorzitter Adriaan Visser bevestigt dat de club alleen met Stam in gesprek is.

Na de kerstdagen worden de gesprekken voortgezet. PEC Zwolle wil snel duidelijkheid, omdat de selectie op 3 januari naar Spanje vertrekt voor een trainingskamp ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft en daar moet de nieuwe trainer al voor de groep staan.

Opvolger Van 't Schip

Bij PEC Zwolle moet Stam de opvolger worden van John van 't Schip, die vorige week na de bekernederlaag tegen AZ (5-0) werd ontslagen. PEC Zwolle staat halverwege het seizoen op de zestiende plaats, net onder de nacompetitiestreep.

Stam begon zijn loopbaan als profspeler in Zwolle. De Kampenaar was werkte ook al enkele jaren als assistent-trainer bij PEC Zwolle. Daarna werd hij trainer van Jong Ajax en Reading. Bij de Engelse club werd hij in het voorjaar ontslagen.