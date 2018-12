Tweede Kerstdag op TV Oost: Een samenvatting van Samen voor de Voedselbank 2018

We blikken in een klein half uur terug op de hoogtepunten van de actie, op en top noaberschap in Overijssel, dat maakte dat ook de vijfde editie van Samen voor de Voedselbank succesvol is afgesloten.

Fashioncheques voor de gebruikers van de Voedselbank Losser (Foto: RTV Oost)

Iedereen deed mee

Ruim een week, van 7 t/m 15 december kwam Overijssel in actie. Jong en oud, van Steenwijk tot Denekamp. De initiatiefnemers van de actie, de Overijsselse Voedselbanken en RTV Oost, kijken terug op een geslaagde actie.

Volle kratten bij Voedselbank Raalte e.o. (Foto: Esther Rikken)

Overijssel was weer gul

"Je hoeft Overijssel niet meer uit te leggen waarom we 'actie voeren'. De functie van de voedselbanken zijn inmiddels bekend bij het grote publiek. De noodzaak ervan ook. Dat maakt dat er ook dit jaar weer gul is geschonken", aldus Ruud Gardenbroek, woordvoerder Voedselbank Overijssel.

Levensmiddel voor ruim een jaar

"We hebben de actie Samen voor de Voedselbank nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar als regionale omroep omarmd en zoals Ruud al aangaf, ook dit jaar weer met succes. In totaal is er voor 317.375 euro aan levensmiddelen opgehaald.

Een mooie opbrengst! (Foto: Gerard Hellwich)

De vijftien Overijsselse voedselbanken kunnen hier ruim een jaar goedgevulde pakketten van leveren en dát is het doel van de actie. Dus ..... ik ben blij, tevreden en mega trots op alle Overijsselaars die zich hebben ingezet voor de actie en/of hebben gegeven", aldus RTV Oost verslaggever Esther Rikken.

Kijken!!!

Tweede kerstdag vanaf 17.30 uur zendt TV Oost een samenvatting uit van Samen voor de Voedselbank 2018.

Samen voor de Voedselbank (Foto: RTV Oost)