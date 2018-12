Veroorzaker frontale botsing Albergen onder invloed

De veroorzaker, een 31-jarige man uit Nijverdal, van de frontale aanrijding in Albergen op Eerste Kerstdag was onder invloed en is door de politie aangehouden.

Op de Ootmarsumseweg was rond 23.15 uur een frontale aanrijding tussen twee personenauto's. De auto van de 31-jarige Nijverdaller kwam uit de richting van Almelo en reed in de richting van Albergen. Zijn auto raakte door onbekende oorzaak op de andere weghelft, waarna er een frontale botsing ontstond met een auto waarin drie personen zaten.

Gewonden

De drie inzittenden zijn met behulp van de brandweer uit de auto bevrijd. De 56-jarige bestuurder uit Hengelo en de 32-jarige man uit Almelo, die als passagier op de achterbank zat zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De 48-jarige vrouw uit Spijkenisse, die naast de 56-jarige bestuurder zat, mocht nadat de broeders van de ambulancedienst haar hadden onderzocht naar huis.

Toedracht

De 31-jarige man is weggelopen van het ongeval en later aangetroffen aan de Schopmansweg. Na medische onderzoek is de man ingesloten in het politiecellencomplex in Borne. Het rijbewijs is in beslag genomen en de man wordt vandaag nader gehoord over de mogelijke toedracht.