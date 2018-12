Politie haalt persoon uit IJssel in Kampen

De IJsselbrug in Kampen is door de hulpdiensten rond 13.00 uur afgesloten voor fietsers en voetgangers na een melding van een persoon te water.

De persoon is uit het water gehaald door de politie en is ter plaatse gereanimeerd. Ook een traumahelikopter is opgeroepen, maar later weer geannuleerd. Het gaat om een man die na de reanimatie met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Hoe de man te water is geraakt is onbekend.