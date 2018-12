Vroomshoop Meubelen maakt doorstart

Het failliete bedrijf Vroomshoop Meubelen krijgt toch een doorgestart "De manager heeft het verkloot, maar de mensen uit de fabriek kunnen er niets aan doen", licht eigenaar Hennie van der Most toe.

Al jaren moet er geld bij en daarom besloot Hennie van der Most op 28 september dit jaar het faillissement aan te kondigen en te melden dat in december de meubelfabriek dicht ging. Nu heeft Van der Most in een gesprek bij Omroep Gelderland vandaag vertelt dat er tocht een doorstart komt "en dan ben je toch ondernemer en start je opnieuw op om te laten zien dat het wel kan lukken", vertelt Van der Most.

De 36 medewerkers hebben hun ontslag gekregen en het is nu nog niet duidelijk wat er met hen gaat gebeuren.

Eerdere doorstart

Vroomshoop Meubelen bestaat al ruim 60 jaar en werd in 2010 na een faillissement overgenomen door Hennie van der Most. Bij de doorstart in 2010 behielden 30 van de 80 medewerkers hun baan.