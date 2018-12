Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aanhoudingen na mogelijke dreiging met vuurwapen in Almelo Politieonderzoek in Almelo (Foto: Hof van Twente Fotografie) Politieonderzoek in Almelo (Foto: Hof van Twente Fotografie) Politieonderzoek in Almelo (Foto: Hof van Twente Fotografie) Politieonderzoek in Almelo (Foto: Hof van Twente Fotografie)

De politie is aan het einde van de middag met veel agenten naar de Plompstraat in Almelo gegaan, na een melding van mogelijke dreiging met een vuurwapen. Er zijn drie personen aangehouden, onder wie de persoon die het incident had gemeld.

De straat is deels afgezet geweest voor het onderzoek. Er is onder meer onderzoek gedaan in een woning in de straat. Volgens de politie gaat het om een conflict in de relationele sfeer. Er is vooralsnog geen vuurwapen gevonden, maar wel een mes. Volgens buurtbewoners zouden er schoten zijn gehoord, maar volgens de politie is er niet geschoten. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33