Automobilist gaat er vandoor bij controle in Almelo, politie lost schoten

De politie is in Almelo op zoek naar een automobilist die een verkeerscontrole probeerde te ontwijken en er vervolgens vandoor is gegaan. Daarbij heeft de man een politiemotor - waarschijnlijk opzettelijk - total loss gereden. Tijdens de achtervolging zijn door de politie meerdere schoten gelost.

De agent kon zich op tijd in veiligheid brengen. Na een achtervolging ging de bestuurder er in de omgeving van de Gravenallee te voet vandoor en vluchtte het bos in. Daarna ontbreekt elk spoor. Er zijn door agenten schoten gelost tijdens het incident, niemand is gewond geraakt.

De politie roept mensen die in de omgeving een verdacht persoon hebben gezien op zich te melden. Het gaat om een man van 1,85/1,90 meter lang, met lang haar en een ring in zijn lip. Toen hij het laatst werd gezien was hij in het grijs gekleed, waaronder een grijs jack, en droeg hij een pet.