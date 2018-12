Deel dit artikel:













Scooter gaat volledig in vlammen op in Enschede, politie vermoedt brandstichting Scooter afgebrand in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker) Scooter afgebrand in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Een scooter is vannacht volledig in vlammen opgegaan in Enschede. Dit gebeurde in de J.J. van Deinselaan, voor de ingang van de Diekmanhal. De brandweer werd opgeroepen, maar kon niet voorkomen dat de scooter volledig uitbrandde.

De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Een nacht eerder gingen in Almelo al een auto en een scooter in vlammen op. Ook hier is een vermoeden van brandstichting. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33