The day after Kerstmis; duizenden lege wijnflessen op de stoep in Deventer

Wijn, bier en gedistilleerd. De mannen van de ophaaldienst voor lege flessen laten vandaag de handjes flink wapperen.

Vanaf 7.00 uur vanochtend rijden ze hun ronde door de Deventer straten, de glasophalers van Sallcon. "We halen veel meer lege alcoholflessen op dan anders", zegt één van hen. "Limonadeflessen zitten er nauwelijks tussen. Heeft allemaal met Kerstmis te maken, dan wordt er veel meer alcohol gedronken."

Drankwalm

Wat opvalt is de enorme drankwalm die rond de kleine vrachtwagen van de ophaaldienst hangt. "Dat klopt, daar moet je wel tegen kunnen", zegt een andere ophaler. Lachend: "De flessen zijn lang niet allemaal helemaal leeg. Ik drink zelf niet, maar het went vanzelf die lucht."

Mandjes met bierflesjes, dozen met wijnflessen, veel gebroken glas ook. "Dat is een risico inderdaad, glasscherven. Je moet constant goed opletten dat je je niet snijdt."

Geen zooitje

De ophaalronde door de mannen van Sallcon wordt gewaardeerd, zo blijkt tijdens de rondgang. "Perfect werk wat die mannen doen", zegt een man in de wijk Zandweerd. "Anders wordt het een zooitje hier. En dat moeten we vooral tijdens de feestdagen niet hebben natuurlijk."

De ophalers zelf zijn dan alweer een straat verder. Tot vier uur vanmiddag zijn ze actief in Deventer. Morgen volgt Schalkhaar. En dan volgende week na Oud en Nieuw een nieuwe lege-flessenpiek. "Het is fijn dat de mensen blij worden van ons ophaalwerk. Daar doen we het uiteindelijk ook voor."