Jaap Stam nieuwe trainer PEC Zwolle

Jaap Stam is de nieuwe trainer van PEC Zwolle. De voormalig international en de club zijn eruit en hij wordt vanmiddag om 14.00 uur gepresenteerd.

Hij is de opvolger van de onlangs ontslagen John van 't Schip. Stam was clubloos na zijn ontslag bij Reading in maart 2018. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij Jong Ajax. Stam was eerder al bij Zwolle werkzaam als assistent en was korte tijd interim, samen met Claus Boekweg. Als assistent van Art Langeler werd hij kampioen in de eerste divisie met de Zwolse club.

Carrière

De voormalig verdediger heeft een indrukwekkende cv als speler. Hij speelde bij clubs als PSV, Manchester United, Lazio Roma, AC Milan en Ajax. Hij won onder meer de Champions League, wereldbeker voor clubs, FA Cup en titels in Nederland en Engeland. Hij begon zijn profcarrière in Zwolle. Hij speelde daarnaast 67 interlands voor Oranje.