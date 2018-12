Deel dit artikel:













Fietser naar ziekenhuis na ongeval in Vroomshoop Fietser naar ziekenhuis na ongeval in Vroomshoop (Foto: News United / Freddy Gerrits)

Een fietser is vanochtend aangereden door een auto in Vroomshoop. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de Linderflier. De automobilist reed achteruit de straat op vanaf een parkeerplek en zag de fietser over het hoofd.