Politie laat verdachte van doorrijden bij verkeerscontrole Almelo weer vrij

De politie is nog steeds op zoek naar de automobilist die gisteravond een verkeerscontrole in Almelo probeerde te ontwijken. De man reed daarbij waarschijnlijk opzettelijk een politiemotor total loss en schepte bijna een agent. De persoon die gisteren is opgepakt, is inmiddels weer vrij.

De politie zette direct na de botsing de achtervolging in en loste waarschuwingsschoten. De bestuurder ging er in de omgeving van de Gravenallee te voet vandoor en vluchtte het bos in.

Het bos is in de uren na het incident hermetisch afgesloten. Ondertussen doorzocht de brandweer het gebied met een drone. Het mocht niet baten; de dader is nog niet gevonden.

Volgens de politie is het kruispunt van de Prinsenweg en de Albergerweg het plaats delict. Volgens omwonenden zou er ook op dit kruispunt geschoten zijn, maar dit kan de politie niet bevestigen.

Signalement

De politie zoekt getuigen. De dader is een man van 1,85/1,90 meter lang, met lang haar en een ring in zijn lip. Toen hij het laatst werd gezien was hij in het grijs gekleed; hij droeg een grijs jack en een pet.