Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overijssels sportjaaroverzicht 2018 Sportjaaroverzicht 2018 (Foto: RTV Oost)

In de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw is er mooi tijd om terug te blikken op het Overijsselse sportjaar. Gisteren was er al het voetbaloverzicht, vandaag volgen de overige sporten.

Een zeer bijzonder sportjaar ligt bijna achter ons. De Overijssels sporters pakten medailles op de Olympische Spelen, WK's, EK's en ook op andere toernooien werd veel gewonnen. Lees alles over het Overijsselse sportjaar in onze terugblik. Deze is terug te vinden door op onderstaande foto te klikken. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Overijssels voetbaljaaroverzicht 2018