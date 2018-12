Deel dit artikel:













VIDEO: Carbidschieters Kampen begonnen met knallen Carbid knallen in Kampen (Foto: Marc Maurer)

In Kampen zijn de carbidschieters van start gegaan met knallen. Zo'n vijftig schutters zijn vanavond actief op de Noordweg, onder toeziend oog van 150 tot 200 bezoekers. De politie houdt een oogje in het zeil en de sfeer is gezellig.