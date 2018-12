'PEC Zwolle wil Armenteros terughalen naar Eredivisie'

Samuel Armenteros mag zich verheugen op de belangstelling van PEC Zwolle. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De Zweedse spits speelde het afgelopen jaar voor Portland Timbers, dat uitkomt in de Amerikaanse Major League Soccer. Die club huurde hem van het Italiaanse Benevento. In Portland kwam Armenteros in 28 duels tot acht doelpunten.

In Nederland maakte Armenteros vooral furore bij Heracles Almelo. Twee seizoenen geleden kwam daar hij tot negentien treffers, wat hem een transfer opleverde naar Benevento. Het avontuur in de Serie A werd echter geen succes, waarop de tweevoudig Zweeds international op huurbasis verkaste naar de Verenigde Staten.

PEC Zwolle is op zoek naar aanvallende versterking, nadat het in de eerste seizoenshelft slechts zeventien keer het net vond. Alleen hekkensluiter De Graafschap kwam minder vaak tot scoren.