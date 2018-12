Deel dit artikel:













Goud voor Wild en Lamberink, zilver voor Hoogland op eerste dag NK baanwielrennen Kirsten Wild (archief) (Foto: Pro Shots)

Een uitstekende eerste dag voor de Overijsselse baanwielrenners bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn. Op de eerste afstand was het al raak voor Kyra Lamberink. De renster uit Bergentheim was de beste op de 500 meter tijdrit. Later op de avond won ook Kirsten Wild uit Zwolle goud en was er zilver voor Jeffrey Hoogland uit Nijverdal.

Lamberink, afkomstig uit de sprintselectie, prolongeerde daarmee haar titel op de 500 meter. Het zilver was voor Laurine van Riessen: 34,427.

Wild Wereldkampioene Kirsten Wild maakte haar favorietenrol waar op de puntenkoers. De Zwolse won voor Amy Pieters en Amber van der Hulst. Hoogland Hoogland greep dus naast het goud. Matthijs Büchli prolongeerde zijn nationale titel op de sprint. Hij was in de finale in twee heats te sterk voor Hoogland. Harrie Lavreysen snelde in Apeldoorn naar het brons.