Presentatie Jaap Stam bij PEC Zwolle vanmiddag live bij RTV Oost

De presentatie van Jaap Stam als nieuwe trainer van PEC Zwolle is vanmiddag live te zien bij RTV Oost.

De voormalig topverdediger wordt om 14.00 uur gepresenteerd tijdens een persconferentie en die is live te zien op TV Oost en onze Facebookpagina. Stam is in Zwolle de opvolger van John van 't Schip die onlangs vanwege de slechte prestaties werd ontslagen bij PEC.