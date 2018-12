Dit zijn de regels als je vuurwerk in Duitsland koopt (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

Het mag vanaf vandaag weer: naar Duitsland rijden om een partij, legaal, vuurwerk in te slaan. Het knal- en sierwerk is er vaak een stuk goedkoper en gewoon in de supermarkt te koop. Wat mag dan wel en wat niet? Waar ligt de grens?

Welk vuurwerk mag ik over de grens kopen?

Zwaarder vuurwerk dan in Nederland verkrijgbaar is, mag je niet van Duitsland naar Nederland meenemen. Consumentenvuurwerk mag wel. Dat is alleen toegestaan tijdens de officiële verkoopdagen én je moet op de kleine lettertjes letten. Er moet namelijk een Nederlandse gebruiksaanwijzing bij zitten.

Hoeveel vuurwerk mag ik in Duitsland kopen?

Per persoon is maximaal 25 kilo toegestaan. Dat geldt voor zowel Nederlands als Duits vuurwerk. Als je vuurwerk over hebt, mag je dat bewaren tot de volgende jaarwisseling. Ook dan maximaal 25 kilo.

Mag ik het ook online bestellen?

Je mag het vuurwerk online bestellen, maar dan moet je het wél bij een legaal afhaalpunt ophalen. Je mag het nooit thuis laten bezorgen. De politie en postpakketbezorgers proberen de pakketten met vuurwerk te onderscheppen. Jij als klant kunt dan geen vuurwerk, maar een proces-verbaal verwachten.

Hoe kan ik zien of vuurwerk illegaal of legaal is?

Dat is soms amper te onderscheiden. Daarom werkt de politie met een vuistregel als houvast: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht.

Wanneer mag ik het afsteken?

Duits én Nederlands consumentenvuurwerk mag op Oudjaarsdag vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur worden afgestoken.